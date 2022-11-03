Оккупанты ранили в Украине 826 детей – Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 826 детей, убили – 430. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"Более 1255 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 3 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 430. Возросло количество раненых – более 826", – говорится в сообщении.
Детали
Стало известно, что 1 ноября в результате вражеского обстрела г. Изюм Харьковской области был ранен 14-летний парень.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 420, Харьковской – 263, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 58, Днепропетровской – 31.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.
Напомним
28 октября в Любомле Волынской области обрушились бетонные плиты заброшенного здания, в результате чего погиб 9-летний мальчик.