Войска РФ в 2014 году создали железнодорожную ветку для подвоза в ОРДЛО оружия - В.Черныш

По словам министра, о том, что там ездят какие-то российские поезда, он может просто сказать, и даже можно в Интернете информацию найти.

"...вы знаете, что часть железной дороги проходила по территории Луганской области, она выходит с территории РФ и вновь возвращается в Россию. И раньше россияне ее использовали. Железнодорожные войска РФ в 2014 построили отдельную ветку, которая обеспечивает подвоз военных грузов, оружия и тому подобное. Есть рельсы, есть железнодорожные войска РФ, которые проводят эти грузы туда, куда им нужно, - это не украинцы делают. Наличие путей не означает, что это украинская железная дорога", - отметил В.Черныш.

Напомним, министр отметил, что железнодорожные войска ВС РФ регулярно осуществляют на подконтрольных "Укрзализныци" станциях ОРДЛО прием и разгрузку прибывающих из РФ поездов с оружием и военной техникой.