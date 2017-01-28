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Війська РФ у 2014 році створили залізничну гілку для підвезення до ОРДЛО зброї - В.Черниш

Київ • УНН

 • 10356 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Російські війська ще в 2014 році створили окрему залізничну гілку, яка забезпечує підвезення до ОРДЛО військових вантажів, і українська влада до цього не причетна. Про це інтерв'ю DT.UA повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, передає УНН.

За словами міністра, про те, що там їздять якісь російські поїзди, він може просто сказати, і навіть можна в Інтернеті інформацію знайти.

"...ви знаєте, що частина залізниці проходила по території Луганської області, вона виходить із території РФ і знову повертається в Росію. І раніше росіяни її використовували. Залізничні війська РФ у 2014 р. побудували окрему гілку, яка забезпечує підвезення військових вантажів, зброї тощо. Є рейки, є залізничні війська РФ, що проводять ці вантажі туди, куди їм треба, — це не українці роблять. Наявність колії не означає, що це українська залізниця", - зазначив В.Черниш.

Нагадаємо, міністр відзначив, що залізничні війська ЗС РФ регулярно здійснюють на підконтрольних "Укрзалізниці" станціях ОРДЛО прийом та розвантаження прибуваючих з РФ складів зі зброєю і військовою технікою.

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