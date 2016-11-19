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15 марта, 19:03 • 108739 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148723 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126809 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120112 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106722 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102364 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96681 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Войска Ирака столкнулись с сопротивлением в восточной части Мосула

Войска Ирака столкнулись с сопротивлением в восточной части Мосула

Киев • УНН

 • 9705 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Иракские войска, поддерживаемые авиаударами международной коалиции под руководством США, при продвижении в восточной части Мосула столкнулись с жестким сопротивлением со стороны боевиков группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

Генерал-майор иракских сил спецназначения Сами аль-Ариди заявил 19 ноября, что в восточной части Мосула остаются снайперы, гранатометчики и минометчики экстремистской группировки.

К западу от Мосула лояльные правительству Ирака шиитские бойцы 18 ноября взяли под полный контроль военный аэродром Таль Афар.

Группировка "Исламское государство" захватила второй по величине город Ирака Мосул летом 2014 года.

Наступление с целью восстановить контроль над этим городом начался 17 октября, это крупнейшая военная операция в Ираке с тех пор, как американские войска покинули страну в 2011 году.

По данным ООН, всего в районе Мосула живут почти 1,5 миллиона человек.

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