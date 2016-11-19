Войска Ирака столкнулись с сопротивлением в восточной части Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Иракские войска, поддерживаемые авиаударами международной коалиции под руководством США, при продвижении в восточной части Мосула столкнулись с жестким сопротивлением со стороны боевиков группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Генерал-майор иракских сил спецназначения Сами аль-Ариди заявил 19 ноября, что в восточной части Мосула остаются снайперы, гранатометчики и минометчики экстремистской группировки.
К западу от Мосула лояльные правительству Ирака шиитские бойцы 18 ноября взяли под полный контроль военный аэродром Таль Афар.
Группировка "Исламское государство" захватила второй по величине город Ирака Мосул летом 2014 года.
Наступление с целью восстановить контроль над этим городом начался 17 октября, это крупнейшая военная операция в Ираке с тех пор, как американские войска покинули страну в 2011 году.
По данным ООН, всего в районе Мосула живут почти 1,5 миллиона человек.