Війська Іраку зіткнулися з опором у східній частині Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Іракські війська, підтримувані авіаударами міжнародної коаліції під проводом США, під час просування в східній частині Мосула зіткнулися з жорстким опором з боку бойовиків угруповання “Ісламська держава”, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Генерал-майор іракських сил спецпризначення Самі аль-Аріді заявив 19 листопада, що в східній частині Мосула залишаються снайпери, гранатометники і мінометники екстремістського угруповання.
На захід від Мосула лояльні урядові Іраку шиїтські бійці 18 листопада взяли під повний контроль військовий аеродром Таль Афар.
Угруповання “Ісламська держава” захопило друге за величиною місто Іраку Мосул улітку 2014 року.
Наступ із метою відновити контроль над цим містом розпочався 17 жовтня, це найбільша військова операція в Іраку відтоді, як американські війська залишили країну в 2011 році.
За даними ООН, всього в районі Мосула живуть майже 1,5 мільйона людей.