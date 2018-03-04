Войска Асада захватили часть Восточной Гуты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Сирии силы президента Сирии Башара Асада усилили авиаудары и обстрелы позиций повстанцев, а также бои на местах и сейчас контролируют 10% осажденного района Восточная Гута. Такие данные озвучили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на DW.
Силы президента Сирии Башара Асада посылы авиаудары и обстрелы позиций повстанцев, а также бои на местах и сейчас "контролируют 10 процентов осажденного района Восточная Гута".
По словам главы центра Рами Абдель Рахмана, атаки на позиции повстанцев стали более интенсивными, начиная с 1 марта.
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