Войска Асада захватили часть Восточной Гуты

Силы президента Сирии Башара Асада посылы авиаудары и обстрелы позиций повстанцев, а также бои на местах и ​​сейчас "контролируют 10 процентов осажденного района Восточная Гута".

По словам главы центра Рами Абдель Рахмана, атаки на позиции повстанцев стали более интенсивными, начиная с 1 марта.

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