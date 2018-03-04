Війська Асада захопили частину Східної Гути
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Сирії сили президента Сирії Башара Асада посилили авіаудари та обстріли позицій повстанців, а також бої на місцях і наразі контролюють 10% взятого в облогу району Східна Гута. Такі дані озвучили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН з посиланням на DW.
Сили президента Сирії Башара Асада посили авіаудари та обстріли позицій повстанців, а також бої на місцях і наразі "контролюють 10 відсотків взятого в облогу району Східна Гута".
За словами очільника центру Рамі Абделя Рахмана, атаки на позиції повстанців стали інтенсивнішими, починаючи з 1 березня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спостерігачі: у сирійській Східній Гуті загинули понад 630 цивільних