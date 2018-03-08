Войска Асада захватили более половины Восточной Гуты, число погибших превысило 900
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Войска президента Сирии Башара Асада захватили более половины территории Восточной Гуты. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявления правозащитников, передает УНН.
Войска сирийского президента Башара Асада захватили более половины территории Восточной Гуты.
Медики и местные жители заявляют об использовании хлорина во время атаки на город. Вместе с тем, официального подтверждения этой информации нет.
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По данным наблюдателей, количество погибших в результате обстрела в Восточной Гуте превысила 900 человек.