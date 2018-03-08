Війська Асада захопили більше половини Східної Гути, кількість загиблих перевищила 900
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Війська президента Сирії Башара Асада захопили більше половини території Східної Гути. Про це пише Associated Press з посиланням на заяви правозахисників, передає УНН.
Війська сирійського президента Башара Асада захопили більше половини території Східної Гути.
Медики і місцеві жителі заявляють про використання хлорину під час атаки на місто. Разом з тим, офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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За даними спостерігачів, кількість загиблих в результаті обстрілу в Східній Гуті перевищила 900 осіб.