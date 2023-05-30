Британская разведка: война в Украине обходится россии значительно дороже, чем та пытается показать

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. По официальным данным, которые с 2022 года скрывались российским правительством, а теперь снова стали публичными, война в Украине обходится рф в 4,1% ВВП. Аналитики считают, что реальные цифры значительно выше и создают существенное давление на госбюджет. Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.

Детали

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что военные расходы россии выросли на 9,2 % в 2022 году, а именно до 86,4 миллиарда долларов США. По оценкам SIPRI, это составляет 4,1 % валового внутреннего продукта (ВВП) россии.

Настоящие военные расходы кремля очень неопределенны из-за увеличения использования секретных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года, и отсутствия прозрачности, анализируют специалисты.

россия лишь недавно возобновила публикацию разбивки основных расходов после приостановки этого в мае 2022 года. По мнению аналитиков, почти наверняка военные расходы остаются высокими, и это создает давление на финансы российского правительства.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, россия потратила 2 триллиона рублей (26 миллиардов долларов) на оборонную отрасль только в январе и феврале, что на 282% больше, чем за тот же период год назад. Это показали данные бюджетного портала, иллюстрирующие растущие расходы москвы на ее войну против Украины.

В январе-феврале 2023 года расходы на "национальную оборону" составили 36,2% от общих расходов бюджета, почти вдвое превысив сумму расходов на социальную политику и почти вчетверо превысив расходы на "национальную экономику".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SIPRI: военные расходы Украины за год выросли на 640%

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