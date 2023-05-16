Оборонні витрати росії за два місяці підскочили на 282% - Reuters

КИЇВ. 16 травня. УНН. росія витратила 2 трильйони рублів (26 мільярдів доларів) на оборонну галузь тільки в січні та лютому, що на 282% більше, ніж за той самий період рік тому, показали дані бюджетного порталу, що ілюструють зростаючі витрати москви на її війну проти України, повідомляє Reuters, пише УНН.