Оборонні витрати росії за два місяці підскочили на 282% - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. росія витратила 2 трильйони рублів (26 мільярдів доларів) на оборонну галузь тільки в січні та лютому, що на 282% більше, ніж за той самий період рік тому, показали дані бюджетного порталу, що ілюструють зростаючі витрати москви на її війну проти України, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За перші два місяці 2022 року на "національну оборону" в росії витрачено 525,4 млрд рублів бюджетних коштів.
Згідно з новими даними, витрати на "оборону" рф у січні становили 1,18 трлн рублів, а в лютому - 822,4 млрд рублів.
План витрат росії на 2023 рік передбачає витрати на "оборону" обсягом 4,98 трлн рублів. Дані показують, що в січні-лютому країна витратила трохи більше ніж 40% запланованих річних асигнувань на оборонний сектор.
Минулого року росія витратила на "оборону" 5,51 трлн рублів, або 17,1% від загальних витрат, порівняно з 3,57 трлн рублів, або 14,4%, у 2021 році.
У січні-лютому 2023 року видатки на "національну оборону" становили 36,2% від загальних видатків бюджету, майже вдвічі перевищивши суму видатків на соціальну політику і майже вчетверо перевищивши видатки на "національну економіку".
Доповнення
Дані, опубліковані минулого тижня, засвідчили, що дефіцит бюджету росії з січня по квітень становив 3,4 трлн рублів порівняно з профіцитом у 1,2 трлн рублів у 2022 році, оскільки москва витратила великі кошти, а доходи від енергетики впали.
При цьому зростання військового виробництва і величезні державні витрати підтримують російську промисловість, допомагаючи пом'якшити економічні наслідки західних санкцій, зазначає агентство.
Дані, опубліковані на бюджетному онлайн-порталі федерального казначейства, як наголошується, дають конкретне уявлення про військові витрати росії. Міністерство фінансів рф припинило публікацію даних про виконання окремих статей бюджету за місяць у травні минулого року, але тепер додало на портал дані за 2022 рік і початок цього року.