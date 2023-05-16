Оборонні витрати росії за два місяці підскочили на 282% - Reuters

ukru
Ексклюзив
07:03 • 8916 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 26096 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 282195 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 380547 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 311803 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345180 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308345 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223589 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207051 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165600 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
87 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 28248 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 35820 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 35306 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 12940 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 33693 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 401104 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 543778 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 576308 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 573129 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472673 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 12025 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208584 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 380544 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178103 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168842 перегляди
Актуальне
Оборонні витрати росії за два місяці підскочили на 282% - Reuters

Оборонні витрати росії за два місяці підскочили на 282% - Reuters

Київ • УНН

 • 779755 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. росія витратила 2 трильйони рублів (26 мільярдів доларів) на оборонну галузь тільки в січні та лютому, що на 282% більше, ніж за той самий період рік тому, показали дані бюджетного порталу, що ілюструють зростаючі витрати москви на її війну проти України, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За перші два місяці 2022 року на "національну оборону" в росії витрачено 525,4 млрд рублів бюджетних коштів. 

Згідно з новими даними, витрати на "оборону" рф у січні становили 1,18 трлн рублів, а в лютому - 822,4 млрд рублів.

План витрат росії на 2023 рік передбачає витрати на "оборону" обсягом 4,98 трлн рублів. Дані показують, що в січні-лютому країна витратила трохи більше ніж 40% запланованих річних асигнувань на оборонний сектор.

Минулого року росія витратила на "оборону" 5,51 трлн рублів, або 17,1% від загальних витрат, порівняно з 3,57 трлн рублів, або 14,4%, у 2021 році.

У січні-лютому 2023 року видатки на "національну оборону" становили 36,2% від загальних видатків бюджету, майже вдвічі перевищивши суму видатків на соціальну політику і майже вчетверо перевищивши видатки на "національну економіку".

Доповнення

Дані, опубліковані минулого тижня, засвідчили, що дефіцит бюджету росії з січня по квітень становив 3,4 трлн рублів порівняно з профіцитом у 1,2 трлн рублів у 2022 році, оскільки москва витратила великі кошти, а доходи від енергетики впали.

При цьому зростання військового виробництва і величезні державні витрати підтримують російську промисловість, допомагаючи пом'якшити економічні наслідки західних санкцій, зазначає агентство.

Дані, опубліковані на бюджетному онлайн-порталі федерального казначейства, як наголошується, дають конкретне уявлення про військові витрати росії. Міністерство фінансів рф припинило публікацію даних про виконання окремих статей бюджету за місяць у травні минулого року, але тепер додало на портал дані за 2022 рік і початок цього року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,804.21