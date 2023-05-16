Оборонные расходы россии за два месяца подскочили на 282% - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. россия потратила 2 триллиона рублей (26 миллиардов долларов) на оборонную отрасль только в январе и феврале, что на 282% больше, чем за тот же период год назад, показали данные бюджетного портала, иллюстрирующие растущие затраты москвы на ее войну против Украины, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
За первые два месяца 2022 года на "национальную оборону" в россии израсходовано 525,4 млрд рублей бюджетных средств.
Согласно новым данным, расходы на "оборону" рф в январе составили 1,18 трлн рублей, а в феврале - 822,4 млрд рублей.
План расходов россии на 2023 год предусматривает расходы на "оборону" в размере 4,98 трлн рублей. Данные показывают, что в январе-феврале страна потратила чуть более 40% запланированных годовых ассигнований на оборонный сектор.
В прошлом году россия потратила на "оборону" 5,51 трлн рублей, или 17,1% от общих расходов, по сравнению с 3,57 трлн рублей, или 14,4%, в 2021 году.
В январе-феврале 2023 года расходы на "национальную оборону" составили 36,2% от общих расходов бюджета, почти вдвое превысив сумму расходов на социальную политику и почти в четыре раза превысив расходы на "национальную экономику".
Дополнение
Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что дефицит бюджета россии с января по апрель составил 3,4 трлн рублей по сравнению с профицитом в 1,2 трлн рублей в 2022 году, поскольку москва потратила большие средства, а доходы от энергетики упали.
При этом рост военного производства и огромные государственные расходы поддерживают российскую промышленность, помогая смягчить экономические последствия западных санкций, отмечает агентство.
Данные, опубликованные на бюджетном онлайн-портале федерального казначейства, как отмечается, дают конкретное представление о военных расходах россии. Министерство финансов рф прекратило публикацию данных об выполнении отдельных статей бюджета за месяц в мае прошлого года, но теперь добавило на портал данные за 2022 год и начало этого года.