Британська розвідка: війна в Україні вартує росії значно дорожче, ніж та намагається показати

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. За офіційними даними, які з 2022 року приховувались російським урядом, а тепер знову стали публічними, війна в Україні обходиться рф у 4,1% ВВП. Аналітики вважають, що реальні цифри значно вищі та створюють суттєвий тиск на держбюджет. Про це ідеться в новому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.

Деталі

Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що військові витрати росії зросли на 9,2% у 2022 році, а саме до 86,4 мільярда доларів США. За оцінками SIPRI, це становить 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) росії.

Справжні військові витрати кремля є дуже невизначеними через збільшення використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, та відсутність прозорості, аналізують фахівці.

росія лише нещодавно відновила публікацію основних видатків після призупинення в травні 2022 року. На думку аналітиків, військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на фінанси російського уряду.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН,росія витратила 2 трильйони рублів (26 мільярдів доларів) на оборонну галузь тільки в січні та лютому, що на 282% більше, ніж за той самий період рік тому. Такі цифри показали дані бюджетного порталу, що ілюструють зростаючі витрати москви на її війну проти України.

У січні-лютому 2023 року видатки на "національну оборону" становили 36,2% від загальних видатків бюджету, майже вдвічі перевищивши суму видатків на соціальну політику і майже вчетверо перевищивши видатки на "національну економіку".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: SIPRI: військові витрати України за рік виросли на 640%

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