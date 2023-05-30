Британська розвідка: війна в Україні вартує росії значно дорожче, ніж та намагається показати
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. За офіційними даними, які з 2022 року приховувались російським урядом, а тепер знову стали публічними, війна в Україні обходиться рф у 4,1% ВВП. Аналітики вважають, що реальні цифри значно вищі та створюють суттєвий тиск на держбюджет. Про це ідеться в новому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.
Деталі
Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що військові витрати росії зросли на 9,2% у 2022 році, а саме до 86,4 мільярда доларів США. За оцінками SIPRI, це становить 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) росії.
Справжні військові витрати кремля є дуже невизначеними через збільшення використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, та відсутність прозорості, аналізують фахівці.
росія лише нещодавно відновила публікацію основних видатків після призупинення в травні 2022 року. На думку аналітиків, військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на фінанси російського уряду.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН,росія витратила 2 трильйони рублів (26 мільярдів доларів) на оборонну галузь тільки в січні та лютому, що на 282% більше, ніж за той самий період рік тому. Такі цифри показали дані бюджетного порталу, що ілюструють зростаючі витрати москви на її війну проти України.
У січні-лютому 2023 року видатки на "національну оборону" становили 36,2% від загальних видатків бюджету, майже вдвічі перевищивши суму видатків на соціальну політику і майже вчетверо перевищивши видатки на "національну економіку".
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