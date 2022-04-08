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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Война путина сделала россию международным изгоем - Байден

Киев • УНН

 • 199948 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент США Джо Байден одобрил подавляющее большинство голосов в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций за исключение россии из Совета ООН по правам человека, заявив, что война превратила россию в международного изгоя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Война путина сделала россию международным изгоем - Байден

Цитата

"Это значимый шаг со стороны международного сообщества, который еще раз демонстрирует, как война путина сделала россию международным изгоем. Войска рф совершают военные преступления. россии нет места в Совете по правам человека", — отметил американский лидер.

Детали 

Байден добавил, что после исторического голосования россия не сможет принимать участие в работе Совета по правам человека и распространять там дезинформацию, поскольку следственная комиссия Рады расследует нарушения и злоупотребления рф прав человека в Украине.

"Фото, которые мы видим из Бучи и других районов Украины по мере вывода российских войск, ужасают. Признаки того, что людей насиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей общей человечности. Ложь россии не идет ни в какое сравнение с неопровержимыми доказательствами того, что происходит в Украине", — подчеркнул президент США.

Он отметил, что продолжится работа с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства военных преступлений, чтобы привлечь россию к ответственности за совершенные зверства.

Кроме того, будет усилено давление на российскую экономику, чтобы изолировать рф на международной арене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф угрожала членам Генассамблеи ООН перед отстранением от Совета по правам человека. 

Контекст 

Генассамблея ООН приостановила членство россии в Совете по правам человека. "За" проголосовали 93 страны.

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