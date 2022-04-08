CNN: рф погрожувала членам Генасамблеї ООН перед відстороненням від Ради з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. росія направила державам-членам ноту з погрозами "наслідків" напередодні голосування за ініціативу США щодо відсторонення росії від Ради ООН з прав людини. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Як зазначає CNN, у записці говориться: "варто відзначити, що недружнім жестом буде вважатися не тільки підтримка такої ініціативи, а й рівновіддалена позиція в голосуванні (утримання або неучасть)".
Наголошується, що в записці країнам, які проголосували, погрожували "наслідками".
Контекст
Генасамблея ООН призупинила членство росії у Раді з прав людини. "За" проголосували 93 країни.