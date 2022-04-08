CNN: рф угрожала членам Генассамблеи ООН перед отстранением от Совета по правам человека

Детали

Как отмечает CNN, в записке говорится: "следует отметить, что недружественным жестом будет считаться не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция в голосовании (или неучастие)".

Отмечается, что в записке проголосовавшим странам угрожали "последствиями".

Контекст

Генассамблея ООН приостановила членство россии в Совете по правам человека. "За" проголосовали 93 страны.