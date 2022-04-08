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Війна путіна зробила росію міжнародним вигнанцем - Байден

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент США Джо Байден схвалив переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй за виключення росії з Ради ООН з прав людини, заявивши що війна перетворила росію на міжнародного вигнанця. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Війна путіна зробила росію міжнародним вигнанцем - Байден

Цитата 

"Це значущий крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна путіна зробила росію міжнародним вигнанцем... війська рф здійснюють військові злочини. росії немає місця в Раді з прав людини", — зазначив американський лідер.

Деталі

Байден додав, що після історичного голосування росія не зможе брати участь у роботі Ради з прав людини і поширювати там дезінформацію, оскільки слідча комісія Ради розслідує порушення і зловживання рф прав людини в Україні.

"Фото, які ми бачимо з Бучі та інших районів України в міру виведення російських військ, жахають. Ознаки того, що людей ґвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, – це образа нашої загальної людяності. Брехня росії не йде ні в яке порівняння з незаперечними доказами того, що відбувається в Україні", — наголосив президент США.

Він зазначив, що продовжиться робота з відповідальними країнами по всьому світу, щоб зібрати докази військових злочинів, щоб притягнути росію до відповідальності за скоєні звірства.

Крім того, буде посилено тиск на російську економіку, щоб ізолювати рф на міжнародній арені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф погрожувала членам Генасамблеї ООН перед відстороненням від Ради з прав людини.  

Контекст

Генасамблея ООН призупинила членство росії у Раді з прав людини. "За" проголосували 93 країни.

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