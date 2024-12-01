Выявлено более 9,6 тыс. случаев заболевания ВИЧ: какое предусмотрено лечение

В Украине за 9 месяцев этого года выявлено 9 653 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, каждый четвертый из которых – в стадии СПИДа. Об этом сообщает Минздрав и напоминает о способах прохождения тестирования на ВИЧ и лечения, передает УНН.

137 тысяч украинцев находятся под медицинским наблюдением в связи с ВИЧ. За 9 месяцев этого года выявлено 9 653 тысяч новых случаев заболевания, каждый четвертый из которых – в стадии СПИДа. СПИД стал причиной смерти 899 человек - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что пройти тестирование на ВИЧ можно во время обращения к семейному врачу или в медучреждениях, также тесты для быстрой диагностики предоставляют неправительственные пациентские организации. Такая диагностика бесплатна и конфиденциальна и входит в состав различных пакетов услуг программы медицинских гарантий.

Быстрые тесты позволяют получить результат уже через 15-30 минут.

Минздрав подчеркивает, что положительный тест на ВИЧ-не приговор. Надежным способом держать вирус под контролем является лекарство – антиретровирусная терапия (АРВ-терапия).

"Уже через несколько месяцев после начала лечения уровень вирусной нагрузки человека составит менее 40 копий РНК/мл. Когда это продлится не менее 6 месяцев, ВИЧ перестанет определяться тестами и станет безопасным как для самого инфицированного человека, так и для других. Благодаря прогрессу в лечении ВИЧ-инфекции за последние 20 лет, переход к самому тяжелому этапу заболевания – СПИДу – сегодня случается реже. Теперь АРВ-терапия доступна каждому, кто в ней нуждается, и является бесплатной", - информирует Минздрав.

Главное-знать о своем ВИЧ-статусе, чтобы вовремя начать терапию и предотвратить развитие СПИДа и передачу вируса другим.

На конец 2024 года АРВ-терапию получают уже 118 700 человек. Препараты АРВ-терапии необходимо принимать непрерывно и систематически, ведь без ежедневного угнетения лекарствами вирус снова начнет размножаться и приобретет устойчивость к препаратам предыдущей схемы лечения. В то же время стоит помнить, при условии надлежащего медицинского ухода ВИЧ можно контролировать. Люди с ВИЧ, получающие эффективное лечение, могут жить долгой здоровой жизнью, рожать здоровых детей и защищать своих партнеров - говорится в сообщении.

Украина получила инновационный препарат для профилактики ВИЧ

Дополнение

Сегодня, 1 декабря, во многих странах проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом. Мероприятие было начато Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.