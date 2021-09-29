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Извержение вулкана на Ла-Пальме: есть опасения по поводу токсичного газа после достижения лавой океана

Извержение вулкана на Ла-Пальме: есть опасения по поводу токсичного газа после достижения лавой океана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Лава вулкана на острове Ла-Пальма в Испании достигла Атлантического океана, что вызывает опасения по поводу выброса токсичных газов, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Облака белого пара поднялись, когда раскаленный поток коснулся воды в районе Плайя-Нуэва.

Это может вызвать химическую реакцию с участием хлора, которая может вызвать раздражение кожи и глаз и повлиять на дыхание.

Есть также опасения, что часть береговой линии теперь может обрушиться, что приведет к "взрывам".

Дополнение

Сотни домов были разрушены после извержения вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах 19 сентября.

Было эвакуировано около 6 тысяч человек, а лава залила дома, школы и некоторые банановые плантации.

Испанские власти объявили Ла-Пальму - самый северо-западный остров архипелага у побережья Северной Африки - зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем, кто пострадал от вулканической активности.

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