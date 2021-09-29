Извержение вулкана на Ла-Пальме: есть опасения по поводу токсичного газа после достижения лавой океана
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Лава вулкана на острове Ла-Пальма в Испании достигла Атлантического океана, что вызывает опасения по поводу выброса токсичных газов, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Облака белого пара поднялись, когда раскаленный поток коснулся воды в районе Плайя-Нуэва.
Это может вызвать химическую реакцию с участием хлора, которая может вызвать раздражение кожи и глаз и повлиять на дыхание.
Есть также опасения, что часть береговой линии теперь может обрушиться, что приведет к "взрывам".
Дополнение
Сотни домов были разрушены после извержения вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах 19 сентября.
Было эвакуировано около 6 тысяч человек, а лава залила дома, школы и некоторые банановые плантации.
Испанские власти объявили Ла-Пальму - самый северо-западный остров архипелага у побережья Северной Африки - зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем, кто пострадал от вулканической активности.