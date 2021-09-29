Виверження вулкана на Ла-Пальмі: є побоювання щодо токсичного газу після досягнення лавою океану

Деталі

Хмари білої пари піднялися, коли розпечений потік торкнувся води в районі Плайя-Нуева.

Це може викликати хімічну реакцію за участю хлору, яка може викликати подразнення шкіри і очей і вплинути на дихання.

Є також побоювання, що частина берегової лінії тепер може обрушитися, що призведе до "вибухів".

Доповнення

Сотні будинків були зруйновані після виверження вулкана Кумбре-В'єха на Канарських островах 19 вересня.

Було евакуйовано близько 6 тисяч осіб, а лава залила будинки, школи і деякі бананові плантації.

Іспанська влада оголосила Ла-Пальму - крайній на північному заході острів архіпелагу біля узбережжя Північної Африки - зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім, хто постраждав від вулканічної активності.