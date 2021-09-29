Виверження вулкана на Ла-Пальмі: є побоювання щодо токсичного газу після досягнення лавою океану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Лава вулкана на острові Ла-Пальма в Іспанії досягла Атлантичного океану, що викликає побоювання з приводу викиду токсичних газів, пише УНН з посиланням на BBC.
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Хмари білої пари піднялися, коли розпечений потік торкнувся води в районі Плайя-Нуева.
Це може викликати хімічну реакцію за участю хлору, яка може викликати подразнення шкіри і очей і вплинути на дихання.
Є також побоювання, що частина берегової лінії тепер може обрушитися, що призведе до "вибухів".
Доповнення
Сотні будинків були зруйновані після виверження вулкана Кумбре-В'єха на Канарських островах 19 вересня.
Було евакуйовано близько 6 тисяч осіб, а лава залила будинки, школи і деякі бананові плантації.
Іспанська влада оголосила Ла-Пальму - крайній на північному заході острів архіпелагу біля узбережжя Північної Африки - зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім, хто постраждав від вулканічної активності.