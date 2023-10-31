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Вывод миссии ООН из Мали: миротворцы покинули стратегически важный лагерь на севере страны

Киев • УНН

 • 29453 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Миротворцы ООН покидают стратегический лагерь на севере Мали. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Вывод миссии ООН из Мали: миротворцы покинули стратегически важный лагерь на севере страны

Детали

Сообщается, что силы ООН во вторник покинули лагерь в городе Кидал на севере Мали.

Разговоры о выводе миссии ООН численностью около 15 000 военнослужащих и полицейских начались после военного переворота в 2021 году. После того, как военные, захватившие власть в Мали, заявили о провале миротворческой миссии и приказали им покинуть страну, ООН планировала постепенно выводить силы к концу этого года. Первые подразделения начали выходить в июле.

Представители миротворческих сил ООН заявляли, что им пришлось уничтожить или вывести из эксплуатации оборудование, такое как транспортные средства, боеприпасы и генераторы, которые они не смогли вывезти в соответствии с правилами ООН из-за того, что власти Мали заблокировали 200 грузовиков и ввели ограничения на передвижение.

Вывод миссии обострил соперничество между вооруженными группировками, присутствующими на севере страны, и малийским правительством. Связанная с "Аль-Каидой" "Группа поддержки ислама и мусульман" (GSIM) также усилила нападения на военных Мали. Сепаратистские группы, выступающие против армии, возобновили боевые действия против нее.

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