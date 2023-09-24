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Представник місії ООН в Малі підтвердив, що в авіакатастрофі ймовірно загинули “вагнерівці”

Представник місії ООН в Малі підтвердив, що в авіакатастрофі ймовірно загинули “вагнерівці”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Представник оперативної групи Збройних сил Німеччини, представленої в Малі в рамках місії ООН МІНУСМА підтвердив, що у Малі розбився літак Іл-76, унаслідок чого, ймовірно, загинули кілька малійських військових і найманців російської приватної військової компанії (пвк) “вагнер”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що в аеропорту Гао в Малі в суботу, 23 вересня, розбився військово-транспортний літак Іл-76, вилетівши за межі злітно-посадкової смуги. Унаслідок авіакатастрофи, ймовірно, загинули кілька малійських військових і найманців російської приватної військової компанії (ПВК) “вагнер”.

Цитата

“Представник оперативної групи Збройних сил Німеччини, представленої в Малі в рамках місії ООН МІНУСМА, підтвердив інцидент інформаційній агенції AFP”, — зазначається в повідомленні.

Водночас представник аеропорту заявив, що літак був “перевантажений”. Його застосовували малійські збройні сили і союзна їм російська ПВК “вагнер”. Інформації про причини катастрофи наразі немає.

Дипломатичні джерела повідомили, що на борту літака перебували малійські солдати й найманці “вагнера”, а кількість загиблих і шкода, завдана майну, були “високими”.

Досі жодних офіційних повідомлень щодо авіатрощі не надходило.

Доповнення

В африканській країні Малі зазнав аварії військово-транспортний літак Іл-76, який, як повідомляють російські Telegram-канали, міг належати приватній військовій компанії “вагнер”.

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