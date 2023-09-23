У Малі розбився літак, що міг належати ПВК "Вагнер" – соцмережі

Деталі

Місцеві пабліки повідомляють про аварію транспортного літака Іл-76 в регіоні Гао. Причини аварії не називаються.

Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Залежно від модифікації, літак може доставляти вантажі масою до 60 тонн на відстань понад 4,2 тисячі кілометрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мережа пвк "вагнер" в Африці перейде під контроль міністерства оборони рф - ЗМІ

Додамо

У білорусі у таборі пвк "вагнер" демонтували всі намети. Це випливає із супутникового знімку сервісу Planet.com, зробленого вранці 18 вересня.