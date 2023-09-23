У Малі розбився літак, що міг належати ПВК "Вагнер" – соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В африканській країні Малі зазнав аварії військово-транспортний літак Іл-76, який, як повідомляють російські Telegram-канали, міг належати приватній військовій компанії "Вагнер", переає УНН.
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Місцеві пабліки повідомляють про аварію транспортного літака Іл-76 в регіоні Гао. Причини аварії не називаються.
Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Залежно від модифікації, літак може доставляти вантажі масою до 60 тонн на відстань понад 4,2 тисячі кілометрів.
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Додамо
У білорусі у таборі пвк "вагнер" демонтували всі намети. Це випливає із супутникового знімку сервісу Planet.com, зробленого вранці 18 вересня.