В Мали разбился самолет, который мог принадлежать ЧВК "Вагнер" - соцсети

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В африканской стране Мали потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, который, как сообщают российские Telegram-каналы, мог принадлежать частной военной компании "Вагнер", передает УНН.

Детали

Местные паблики сообщают об аварии транспортного самолета Ил-76 в регионе Гао. Причины аварии не называются.

Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. В зависимости от модификации, самолёт может доставлять грузы массой до 60 тонн на расстояние более 4,2 тысячи километров.

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Добавим

В беларуси в лагере пвк "вагнер" демонтировали все палатки. Это следует из спутникового снимка сервиса Planet.com, сделанного утром 18 сентября. 

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