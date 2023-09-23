В Мали разбился самолет, который мог принадлежать ЧВК "Вагнер" - соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В африканской стране Мали потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, который, как сообщают российские Telegram-каналы, мог принадлежать частной военной компании "Вагнер", передает УНН.
Детали
Местные паблики сообщают об аварии транспортного самолета Ил-76 в регионе Гао. Причины аварии не называются.
Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. В зависимости от модификации, самолёт может доставлять грузы массой до 60 тонн на расстояние более 4,2 тысячи километров.
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В беларуси в лагере пвк "вагнер" демонтировали все палатки. Это следует из спутникового снимка сервиса Planet.com, сделанного утром 18 сентября.