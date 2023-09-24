Представитель миссии ООН в Мали подтвердил, что в авиакатастрофе, вероятно, погибли "вагнеровцы"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Представитель оперативной группы Вооруженных сил Германии, представленной в Мали в рамках миссии ООН МИНУСМА подтвердил, что в Мали разбился самолет Ил-76, в результате чего, вероятно, погибли несколько малийских военных и наемников российской частной военной компании (ЧВК) “вагнер”. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Deutsche Welle.