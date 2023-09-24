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Представитель миссии ООН в Мали подтвердил, что в авиакатастрофе, вероятно, погибли "вагнеровцы"

Представитель миссии ООН в Мали подтвердил, что в авиакатастрофе, вероятно, погибли "вагнеровцы"

Киев • УНН

 • 130605 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Представитель оперативной группы Вооруженных сил Германии, представленной в Мали в рамках миссии ООН МИНУСМА подтвердил, что в Мали разбился самолет Ил-76, в результате чего, вероятно, погибли несколько малийских военных и наемников российской частной военной компании (ЧВК) “вагнер”. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что в аэропорту Гао в Мали в субботу, 23 сентября, разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, вылетев за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате авиакатастрофы, вероятно, погибли несколько малийских военных и наемников российской частной военной компании (ЧВК) “вагнер”.

Цитата

“Представитель оперативной группы Вооруженных сил Германии, представленной в Мали в рамках миссии ООН МИНУСМА, подтвердил инцидент информационному агентству AFP”, — отмечается в сообщении.

В то же время представитель аэропорта заявил, что самолет был “перегружен”. Его применяли малийские вооруженные силы и союзная им российская ЧВК “вагнер”. Информации о причинах катастрофы на данный момент нет.

Дипломатические источники сообщили, что на борту самолета находились малийские солдаты и наемники “вагнера”, а количество погибших и ущерб, нанесенный имуществу, были “высокими”.

До сих пор никаких официальных сообщений об авиакатастрофе не поступало.

Дополнение

В африканской стране Мали потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76, который, как сообщают российские Telegram-каналы, мог принадлежать частной военной компании “вагнер”.

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