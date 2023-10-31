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Виведення місії ООН з Малі: миротворці залишили стратегічно важливий табір на півночі країни

Київ • УНН

 • 29453 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Миротворці ООН залишають стратегічний табір на півночі Малі. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Виведення місії ООН з Малі: миротворці залишили стратегічно важливий табір на півночі країни

Деталі

Повідомляється, що сили ООН у вівторок залишили табір у місті Кідал на півночі Малі.

Розмови про виведення місії ООН чисельністю близько 15 000 військовослужбовців і поліцейських почалися після воєнного перевороту в 2021 році. Після того, як військові, що захопили владу в Малі, заявили про провал миротворчої місії та наказали їм залишити країну, ООН планувала поступово виводити сили до кінця цього року. Перші підрозділи почали виходити в липні.

Представники миротворчих сил ООН заявляли, що їм довелося знищити або вивести з експлуатації обладнання, таке як транспортні засоби, боєприпаси і генератори, які вони не змогли вивезти відповідно до правил ООН через те, що влада Малі заблокувала 200 вантажівок та ввела обмеження на пересування.

Виведення місії загострило суперництво між збройними угрупованнями, присутніми на півночі країни, і малійським урядом. Пов'язана з "Аль-Каїдою" "Група підтримки ісламу і мусульман" (GSIM) також посилила напади на військових Малі. Сепаратистські групи, які виступають проти армії, відновили бойові дії проти неї.

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