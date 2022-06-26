Вел разведку над Николаевской областью: ВСУ уничтожили вражеский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Сегодня утром ВСУ уничтожили вражеский беспилотник, который проводил воздушную разведку над Николаевской областью. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует УНН.
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"Сегодня утром в Николаеве раздавались взрывы. Как сообщили в военной комендатуре обороны города, наши защитники уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат. Им оккупанты проводили воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области", – написал Сенкевич.
Напомним
Сегодня утром над Киевской областью силы ПВО сбили вражескую ракету.