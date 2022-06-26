Вів розвідку над Миколаївщиною: ЗСУ знищили ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні вранці ЗСУ знищили ворожий безпілотник, який проводив повітряну розвідку над Миколаївщиною. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує УНН.
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"Сьогодні зранку у Миколаєві лунали вибухи. Як повідомили у військовій комендатурі оборони міста, наші захисники знищили ворожий безпілотний літальний апарат. Ним окупанти проводили повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині", – написав Сєнкевич.
Нагадаємо
Сьогодні вранці над Київщиною сили ППО збили ворожу ракету.