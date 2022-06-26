Над Київщиною ППО збила ворожу ракету

Цитата

"В області працювала ППО – збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає", – написав Кулеба.

Додамо

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що ворожу ракету збили на Фастівщині.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Шевченківському району Києва – влучили у девʼятиповерховий будинок, відомо про двох госпіталізованих.