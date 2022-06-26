Над Київщиною ППО збила ворожу ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні вранці над Київщиною сили ППО збили ворожу ракету. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує УНН.
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"В області працювала ППО – збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає", – написав Кулеба.
Додамо
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що ворожу ракету збили на Фастівщині.
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