Над Киевской областью ПВО сбила вражескую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Сегодня утром над Киевской областью силы ПВО сбили вражескую ракету. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.
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"В области работала ПВО – сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет", – написал Кулеба.
Добавим
Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что вражескую ракету сбили в Фастовском районе.
Напомним
Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Киева – попали в девятиэтажный жилой дом, известно о двух госпитализированных.