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Вибухи в Києві: повідомляють про перших госпіталізованих. Тривають пошукові роботи

Вибухи в Києві: повідомляють про перших госпіталізованих. Тривають пошукові роботи

Київ • УНН

 • 202167 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного удару госпіталізували двох постраждалих. Пошукові роботи тривають. Про це інформує УНН.

Цитата

"У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Повідомляється і про ракети, які пролетіли над Києвом.

За словами мера Києва Віталія Кличка, вибухи були в Шевченківському районі столиці.

Потрапляння було у два житлові будинки. Наразі там відбувається евакуація мешканців. В одному із будинків пожежа.

Нагадаємо

За ранок 26 червня по Києву та області росіяни випустили 14 ракет.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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