Вибухи в Києві: повідомляють про перших госпіталізованих. Тривають пошукові роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного удару госпіталізували двох постраждалих. Пошукові роботи тривають. Про це інформує УНН.
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"У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
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Близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Повідомляється і про ракети, які пролетіли над Києвом.
За словами мера Києва Віталія Кличка, вибухи були в Шевченківському районі столиці.
Потрапляння було у два житлові будинки. Наразі там відбувається евакуація мешканців. В одному із будинків пожежа.
Нагадаємо
За ранок 26 червня по Києву та області росіяни випустили 14 ракет.