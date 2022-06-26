Вибухи в Києві: повідомляють про перших госпіталізованих. Тривають пошукові роботи

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"У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Повідомляється і про ракети, які пролетіли над Києвом.

За словами мера Києва Віталія Кличка, вибухи були в Шевченківському районі столиці.

Потрапляння було у два житлові будинки. Наразі там відбувається евакуація мешканців. В одному із будинків пожежа.

Нагадаємо

За ранок 26 червня по Києву та області росіяни випустили 14 ракет.