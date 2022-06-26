Взрывы в Киеве: сообщают о первых госпитализированных. Продолжаются поисковые работы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетного удара госпитализировали двух пострадавших. Поисковые работы продолжаются. Об этом информирует УНН.
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"В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали", - говорится в сообщении.
Подробности
Около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. Сообщается и о ракетах, пролетевших над Киевом.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы были в Шевченковском районе столицы.
Попадание было в два жилых дома. Там происходит эвакуация жителей. В одном из домов пожар.
Напомним
За утро 26 июня по Киеву и области россияне выпустили 14 ракет.