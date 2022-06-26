Взрывы в Киеве: сообщают о первых госпитализированных. Продолжаются поисковые работы

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Киев • УНН

 • 202164 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетного удара госпитализировали двух пострадавших. Поисковые работы продолжаются. Об этом информирует УНН.

Цитата

"В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали", - говорится в сообщении.

Подробности

Около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. Сообщается и о ракетах, пролетевших над Киевом.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы были в Шевченковском районе столицы.

Попадание было в два жилых дома. Там происходит эвакуация жителей. В одном из домов пожар.

Напомним

За утро 26 июня по Киеву и области россияне выпустили 14 ракет.

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