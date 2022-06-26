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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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По Києву та області росіяни випустили 14 ракет, - нардеп Гончаренко

По Києву та області росіяни випустили 14 ракет, - нардеп Гончаренко

Київ • УНН

 • 656190 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет. Про це інформує УНН.

Цитата

"За попередніми даними по київській області та Києву було випущено 14 (!) ракет", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Повідомляється і про ракети, які пролетіли над Києвом.

За словами мера Києва Віталія Кличка, вибухи були в Шевченківському районі столиці.

Потрапляння було у два житлові будинки. Наразі там відбувається евакуація мешканців. В одному із будинків пожежа.

Нагадаємо

Основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточити саме місто.

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