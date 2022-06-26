По Києву та області росіяни випустили 14 ракет, - нардеп Гончаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет. Про це інформує УНН.
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"За попередніми даними по київській області та Києву було випущено 14 (!) ракет", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Повідомляється і про ракети, які пролетіли над Києвом.
За словами мера Києва Віталія Кличка, вибухи були в Шевченківському районі столиці.
Потрапляння було у два житлові будинки. Наразі там відбувається евакуація мешканців. В одному із будинків пожежа.
Нагадаємо
Основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточити саме місто.