По Киеву и области россияне выпустили 14 ракет, – нардеп Гончаренко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупанты выпустили по Киеву и области 14 ракет. Об этом информирует УНН.
Цитата
"По предварительным данным по киевской области и Киеву было выпущено 14 (!) ракет", - говорится в сообщении.
Подробности
Около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. Сообщается и о ракетах, пролетевших над Киевом.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы были в Шевченковском районе столицы.
Попадание было в два жилых дома. Там происходит эвакуация жителей. В одном из домов пожар.
Напомним
Основные усилия враг сосредотачивает на Лисичанском направлении и попытках окружить сам город.