ДСНС: внаслідок обстрілів у Києві загорівся девʼятиповерховий будинок

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці

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"Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м", - йдеться у повідомленні.

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Наразі проводяться заходи з ліквідації пожежі та рятуванню людей. За попередніми даними, є постраждалі.

На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 рятувальників.

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