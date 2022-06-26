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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 16269 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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ДСНС: внаслідок обстрілів у Києві загорівся девʼятиповерховий будинок

ДСНС: внаслідок обстрілів у Києві загорівся девʼятиповерховий будинок

Київ • УНН

 • 211643 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. ДСНС України повідомляє, що внаслідок обстрілів у Києві загорівся девʼятиповерховий будинок. Загальна площа загорання 300 кв.м. Про це інформує УНН.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці

Цитата

"Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Наразі проводяться заходи з ліквідації пожежі та рятуванню людей. За попередніми даними, є постраждалі.
На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 рятувальників.

Нагадаємо

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

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