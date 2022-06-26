ДСНС: внаслідок обстрілів у Києві загорівся девʼятиповерховий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. ДСНС України повідомляє, що внаслідок обстрілів у Києві загорівся девʼятиповерховий будинок. Загальна площа загорання 300 кв.м. Про це інформує УНН.
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці
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"Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Наразі проводяться заходи з ліквідації пожежі та рятуванню людей. За попередніми даними, є постраждалі.
На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 рятувальників.
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Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.