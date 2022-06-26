ГСЧС: в результате обстрелов в Киеве загорелся девятиэтажный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. ГСЧС Украины сообщает, что в результате обстрелов в Киеве загорелся девятиэтажный дом. Общая площадь возгорания 300 кв.м. Об этом информирует УНН.
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“В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв.м”, — говорится в сообщении.
Детали
В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. По предварительным данным, есть пострадавшие.
На месте задействовано 19 единиц пожарной техники и 67 человек личного состава
Напомним
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупанты выпустили по Киеву и области 14 ракет.