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Вице-президент США пожаловался на преследование проукраинскими протестующими

Киев • УНН

 • 27009 просмотра

Джей Ди Венс заявил, что группа людей с криками "Слава Украине" преследовала его во время прогулки с 3-летней дочерью. Политик провел с протестующими "уважительный разговор", после которого они прекратили преследование.

Вице-президент США пожаловался на преследование проукраинскими протестующими

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

Вице-президент США рассказал, что в субботу, 08 марта, когда он гулял со своей 3-летней дочерью, за ними "шла и кричала" "группа протестующих "Слава Украине".

Он сообщил, что решил поговорить с протестующими, чтобы они "оставили в покое" его дочь, и почти все они согласились.

В основном это был уважительный разговор, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы - отстойный человек

- говорится в посте политика.

США ожидают от Украины частного обращения к Трампу вместо публичных заяв - Вэнс05.03.25, 00:50 • 31423 просмотра

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