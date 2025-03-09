Вице-президент США пожаловался на преследование проукраинскими протестующими

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

Вице-президент США рассказал, что в субботу, 08 марта, когда он гулял со своей 3-летней дочерью, за ними "шла и кричала" "группа протестующих "Слава Украине".

Он сообщил, что решил поговорить с протестующими, чтобы они "оставили в покое" его дочь, и почти все они согласились.

В основном это был уважительный разговор, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы - отстойный человек