Віцепрезидент США поскаржився на переслідування проукраїнськими протестувальниками
Київ • УНН
Джей Ді Венс заявив, що група людей з вигуками "Слава Україні" переслідувала його під час прогулянки з 3-річною донькою. Політик провів з протестувальниками "шанобливу розмову", після якої вони припинили переслідування.
Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс поскаржився, що проукраїнські протестувальники переслідували його під час прогулянки з донькою. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.
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Віцепрезидент США розповів, що в суботу, 08 березня, коли він гуляв зі своєю 3-річною донькою, за ними "йшла і кричала" "група протестувальників "Слава Україні".
Він повідомив, що вирішив поговорити з протестувальниками, щоб вони "залишили в спокої" його доньку, і майже всі вони погодилися.
Здебільшого це була шаноблива розмова, але якщо ви переслідуєте 3-річну дитину в рамках політичного протесту, ви лайнова людина
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