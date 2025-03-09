Віцепрезидент США поскаржився на переслідування проукраїнськими протестувальниками

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс поскаржився, що проукраїнські протестувальники переслідували його під час прогулянки з донькою. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

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Віцепрезидент США розповів, що в суботу, 08 березня, коли він гуляв зі своєю 3-річною донькою, за ними "йшла і кричала" "група протестувальників "Слава Україні".

Він повідомив, що вирішив поговорити з протестувальниками, щоб вони "залишили в спокої" його доньку, і майже всі вони погодилися.

Здебільшого це була шаноблива розмова, але якщо ви переслідуєте 3-річну дитину в рамках політичного протесту, ви лайнова людина - йдеться у дописі політика.

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