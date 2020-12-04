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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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3 марта, 21:00 • 110166 просмотра

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Вице-премьер Резников выздоровел от COVID-19

Вице-премьер Резников выздоровел от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10233 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Что же, три с половиной недели как три месяца, или как бы сказали китайские мудрецы: один день - три осени. С 9 ноября на самоизоляции-больничном. Все стадии прошел в домашнем режиме, без госпитализации: и температуру, и пневмонию с двусторонним воспалением, и все побочные симптомы", - сообщил Резников.

Также, политик отметил, что болезнь не позволила ему реализовать задуманное на самоизоляции.

"Понимая неизбежность больничного спланировал 100 500 книг прочитать. А нит. Мозг просто отказался напрягаться и планы прочитать много книг не реализовались", - отметил вице-премьер.

Напомним, УНН сообщал, что вице-премьер-министр и министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что получил положительный результат ПЦР-теста.

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