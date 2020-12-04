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Віце-прем'єр Резніков одужав від COVID-19

Віце-прем'єр Резніков одужав від COVID-19

Київ • УНН

 • 10255 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков одужав від коронавірусної інфекції. Про це правник написав на власній сторінці в Facebook, інформує УНН.

“Що ж, три з половиною тижні наче три місяці, або як би сказали китайські мудреці: один день - три осені. З 9 листопада на самоізоляції-лікарняному. Всі стадії пройшов в домашньому режимі, без госпіталізації: і температуру, і пневмонію із двостороннім запаленням, і всі побічні симптоми”, - повідомив Резніков.

Також, політик зазначив, що хвороба не дозволила йому реалізувати задумане на самоізоляції.

“Розуміючи неминучість лікарняного спланував 100500 книжок прочитати. А ніт. Мозок просто відмовився напружуватися і плани прочитати багато книг не реалізувалися”, - зазначив віце-прем'єр.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що віце-прем’єр-міністр і міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

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