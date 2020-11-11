Резніков захворів на коронавірус: запахи відчуває, температура трохи вище норми
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр і міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Він також додав, що запахи відчуває, а температура трохи вище норми. Про це Резніков повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"З вечора понеділка перебуваю на самоізоляції. Сьогодні отримав результати ПЛР-тесту. Позитивний. Я і без ПЛР людина оптимістично-позитивна, але тест підтвердив це напевно", - написав Резніков.
Він додав, що почувається нормально.
"Запахи, смаки - все ок, зрадів, відчувши аромат смаженої цибульки. Температура трошки вище норми. А легка ломота в тілі - як після занять спортом. І, наче, приємно, але от причини не радують.
Голос - конкуренція Висоцькому. Такий, з приємною хрипотою. Але не співаю, бо дружина не витримає. Ну що ж, як то кажуть - nevceremos! Ой, точніше - venceremos!" - написав Резніков.
Він також побажав всім здоров‘я і "36,6 у кожну хату".
Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
Як повідомляв УНН, на коронавірус також захворіли Зеленський та Єрмак.