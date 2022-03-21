Вице-премьер-министр Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 21 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга отчиталась о результатах работы сегодняшних гуманитарных коридоров, сообщает УНН.
Детали
Из восьми согласованных гуманитарных коридоров сработало семь. Всего сегодня гуманитарными коридорами эвакуировались 8 тыс. 57 человек.
Донецкая область: из Мариуполя до Запорожья добрались 3 тыс. 7 мариупольцев
До города Бердянск добралось 26 автобусов.
Эвакуация из городов Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности поселка Мелекино и поселка Никольское состоится завтра утром с 9 до 11 часов.
Из города Запорожье будет направлено еще 27 автобусов по маршруту.
Киевская область: по маршруту из поселка Большая Дымерка в Бровары удалось вывезти
более 4 тыс. 370 человек. К автобусам для эвакуации присоединилось большое количество частных авто.
По маршруту из Бучи в Ворзель были эвакуированы 380 человек, а также доставлена гуманитарная помощь.
Из села Козаровичи в город Вышгород эвакуация не состоялась. Оккупационные войска обстреляли колонну и не позволили людям выйти.
Луганская область: по гуманитарному коридору из городов Лисичанск, Северодонецк и Горное в город Бахмут было эвакуировано более 300 человек.
Также сегодня были уволены водители и экипаж скорой помощи, которые вчера пытались доставить груз в город Волчанск Харьковской области.
"Это действительно храбрые и мужественные люди, которые выполняют свой гражданский долг в условиях войны, как и все остальные водители автобусов, грузовиков, спасателей ГСЧС, экипажей машин скорой помощи, полицейских. Они сознательно идут на риск своей жизни и здоровью и каждый день помогают нашим людям выбираться из городов и поселков, где ведутся боевые действия", - подчеркнула Ирина Верещук.
Напомним
Сегодня гуманитарными коридорами эвакуировали 8 тысяч человек, из них 3 тысячи - из Мариуполя.