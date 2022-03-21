Віце-прем’єр-міністр Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 21 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу відзвітувала про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів, повідомляє УНН.
Деталі
З восьми погоджених гуманітарних коридорів спрацювало сім. Всього сьогодні гуманітарними коридорами евакуювалися 8 тис. 57 людей.
Донецька область: з Маріуполя до Запоріжжя дісталися 3 тис. 7 маріупольців
До міста Бердянськ дісталося 26 автобусів.
Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема селища Мелекіно та селища Нікольське відбудеться завтра зранку з 9 до 11 години.
З міста Запоріжжя буде направлено ще 27 автобусів по маршруту.
Київська область: по маршруту з селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивезти
Більше 4 тис. 370 людей. До автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто.
По маршруту з Бучі до Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу.
З села Козаровичі до міста Вишгород евакуація не відбулася. Окупаційні війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти.
Луганська область: по гуманітарному коридору із міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до міста Бахмут було евакуйовано більше 300 людей.
Також сьогодні було звільнено водіїв і екіпаж швидкої допомоги, які вчора намагалися доставити вантаж до міста Вовчанськ Харківської області.
"Це дійсно хоробрі та мужні люди, які виконують свій громадянський обов’язок в умовах війни, як і всі інші водії автобусів, вантажівок, рятівників ДСНС, екіпажів машин швидкої допомоги, поліцейських. Вони свідомо йдуть на ризик своєму життю і здоров’ю і кожного дня допомагають нашим людям вибиратися з міст та селищ, де ведуться бойові дії", - наголосила Ірина Верещук.
Нагадаємо
Сьогодні гуманітарними коридорами евакуювали 8 тисяч людей, з них 3 тисячі – з Маріуполя.