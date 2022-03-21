Сьогодні гуманітарними коридорами евакуювали 8 тисяч людей, з них 3 тисячі – з Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні гуманітарними коридорами вдалось евакуювати понад 8 тисяч людей, з них понад 3 тисяч осіб вивезли з Маріуполя до Запоріжжя. Про це в своєму Telegram-каналі написав заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
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“Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 8 057 людей, з них - 3 007 дістались з Маріуполя до Запоріжжя”, - написав Тимошенко.
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З його слів, до Бердянська прибуло 26 автобусів.
Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема, селищ Мелекіне та Нікольське відбудеться завтра, 22 беерзня, з 9:00 до 11:00
З міста Запоріжжя також буде направлено ще 27 великих автобуси.
Як зазначив заступник глави ОП, у Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку.
В Київській області евакуйовано 4 750 людей, доставлено гуманітрану допомогу у Ворзель та Бучу.
На Луганщині коридорами з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до Бахмута евакуйовано 300 людей.
В ці населені пункти доставлено більше 200 тонн гуманітраної допомоги.
Нагадаємо
Сьогодні більше 20 автобусів намагалися добратися "зеленими коридорами" із Маріуполя до Запоріжжя. Автобуси із дітьми потрапили під обстріли рашистів.