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Сьогодні гуманітарними коридорами евакуювали 8 тисяч людей, з них 3 тисячі – з Маріуполя

Сьогодні гуманітарними коридорами евакуювали 8 тисяч людей, з них 3 тисячі – з Маріуполя

Київ • УНН

 • 79854 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні гуманітарними коридорами вдалось евакуювати понад 8 тисяч людей, з них понад 3 тисяч осіб вивезли з Маріуполя до Запоріжжя. Про це в своєму Telegram-каналі написав заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 8 057 людей, з них - 3 007 дістались з Маріуполя до Запоріжжя”, - написав Тимошенко.

Деталі

З його слів, до Бердянська прибуло 26 автобусів.

Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема, селищ Мелекіне та Нікольське відбудеться завтра, 22 беерзня, з 9:00 до 11:00

З міста Запоріжжя також буде направлено ще 27 великих автобуси.

Як зазначив заступник глави ОП, у Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку.

В Київській області евакуйовано 4 750 людей, доставлено гуманітрану допомогу у Ворзель та Бучу.

На Луганщині коридорами з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до Бахмута евакуйовано 300 людей.

В ці населені пункти доставлено більше 200 тонн гуманітраної допомоги.

Нагадаємо

Сьогодні більше 20 автобусів намагалися добратися "зеленими коридорами" із Маріуполя до Запоріжжя. Автобуси із дітьми потрапили під обстріли рашистів.

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