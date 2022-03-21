Сегодня гуманитарными коридорами эвакуировали 8 тысяч человек, из них 3 тысячи - из Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня гуманитарными коридорами удалось эвакуировать более 8 тысяч человек, из них более 3 тысяч человек вывезли из Мариуполя в Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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“Сегодня гуманитарными коридорами эвакуированы 8 057 человек, из них - 3 007 добрались из Мариуполя в Запорожье”, - написал Тимошенко.
Детали
По его словам, в Бердянск прибыло 26 автобусов.
Эвакуация из городов Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности, поселков Мелекино и Никольское состоится завтра, 22 беерзня, с 9:00 до 11:00
Из города Запорожье также будет направлено еще 27 больших автобусов.
Как отметил заместитель главы ОП, в Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам оказывается вся необходимая помощь: питание, медицинская помощь, места для отдыха.
В Киевской области эвакуировано 4 750 человек, доставлена гуманитарная помощь в Ворзель и Бучу.
На Луганщине по коридорам из городов Лисичанск, Северодонецк и Горное в Бахмут эвакуированы 300 человек.
В эти населенные пункты доставлено более 200 тонн гуманитарной помощи.
Напомним
Сегодня более 20 автобусов пытались добраться "зелеными коридорами" с Мариуполя до Запорожья. Автобусы с детьми попали под обстрелы рашистів.