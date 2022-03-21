Вице-премьер-министр Верещук рассказала о гуманитарных коридорах на 21 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук анонсировала гуманитарные коридоры на сегодня, 21 марта, сообщает УНН.
На сегодняшний день согласовано 8 гуманитарных коридоров.
Донецкая область:
Для эвакуации людей из Мариуполя до города Запорожья сегодня будут работать маршруты:
Бердянск - Запорожье, место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.
Мангушская громада - Запорожья, место сбора: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена".
Никольское - Запорожье, место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23.
Автобусы час назад выехали из Запорожья.
В Бердянске продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев, которые движутся по маршруту. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
Киевская область:
Из поселка Великая Дымерка до Броваров, место сбора - здание сельсовета на улице Бобрицкая, 1.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Из поселка Ворзель в поселок Белогородка, место сбора - на улице Садовая, 13.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из поселка Белогородка.
Из города Буча до поселка Белогородка, место сбора - улица Энергетиков, 12.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из поселка Белогородка.
Из село Козаровичи в город Вышгород, место сбора - тренинговый центр ГУНП.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Вышгород.
Луганская область:
Из города Лисичанск в город Бахмут, место сбора - здание ГСЧС на улице Сосюры, 324.
Из города Северодонецк в город Бахмут, место сбора - дом культуры на улице Химиков, 28.
Из города Горское в город Бахмут, место сбора - улица Первомайская, 42, дом культуры и улица Мира, 136.
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из города Бахмут.