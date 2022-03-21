Віце-прем’єр-міністр Верещук розповіла про гуманітарні коридори на 21 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук анонсувала гуманітарні коридори на сьогодні, 21 березня, повідомляє УНН.
На сьогодні погоджено 8 гуманітарних коридорів.
Донецька область:
Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні будуть працювати маршрути:
Бердянськ – Запоріжжя, місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.
Мангушська громада – Запоріжжя, місце зборів: село Юр'ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна».
Нікольське – Запоріжжя, місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.
Автобуси годину тому виїхали із Запоріжжя.
У Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул. Мелітопольське шосе, 87б.
Київська область:
з селища Велика Димерка до Броварів, місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька, 1.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
З селища Ворзель до селища Білогородка, місце зборів – на вулиці Садова, 13.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з селища Білогородка.
З міста Буча до селища Білогородка, місце зборів – вулиця Енергетиків, 12
Автобуси для евакуації будуть відправлені з селища Білогородка
З села Козаровичі до міста Вишгород, місце зборів – тренінговий центр ГУНП.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Вишгород.
Луганська область:
З міста Лисичанськ до міста Бахмут, місце зборів – будівля ДСНС на вулиці Сосюри, 324.
З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут, місце зборів – будинок культури на вулиці Хіміків, 28.
З міста Гірське до міста Бахмут, місце зборів – вулиця Першотравнева, 42, будинок культури та вулиця Миру, 136.
Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.