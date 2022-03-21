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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51884 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 103880 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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1 квітня, 11:39 • 189075 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 184606 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 178458 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 153027 перегляди

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Віце-прем’єр-міністр Верещук розповіла про гуманітарні коридори на 21 березня

Віце-прем’єр-міністр Верещук розповіла про гуманітарні коридори на 21 березня

Київ • УНН

 • 85735 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук анонсувала гуманітарні коридори на сьогодні, 21 березня, повідомляє УНН.

На сьогодні погоджено 8 гуманітарних коридорів.

Донецька область:

Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні будуть працювати маршрути:

Бердянськ – Запоріжжя, місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

Мангушська громада – Запоріжжя, місце зборів: село Юр'ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна».

Нікольське – Запоріжжя, місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.

Автобуси годину тому виїхали із Запоріжжя.

У Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Київська область:

з селища Велика Димерка до Броварів, місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька, 1.

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

З селища Ворзель до селища Білогородка, місце зборів – на вулиці Садова, 13.

Автобуси для евакуації будуть відправлені з селища Білогородка.

З міста Буча до селища Білогородка, місце зборів – вулиця Енергетиків, 12

Автобуси для евакуації будуть відправлені з селища Білогородка

З села Козаровичі до міста Вишгород, місце зборів – тренінговий центр ГУНП.

Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Вишгород.

Луганська область:

З міста Лисичанськ до міста Бахмут, місце зборів – будівля ДСНС на вулиці Сосюри, 324.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут, місце зборів – будинок культури на вулиці Хіміків, 28.

З міста Гірське до міста Бахмут, місце зборів – вулиця Першотравнева, 42, будинок культури та вулиця Миру, 136.

Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.

Українські Національні Новини

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