Вице-премьер Стефанишина прокомментировала заявления о снижении мобилизационного возраста

Заявления чиновников Белого дома никак не будут влиять на изменения мобилизационного возраста в Украине. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина во время форума "Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны" в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Я хочу, чтобы мы четко понимали, что это не позиция, или какое-то заявление - это реальность. Реальность связана с тем, что решения, которые коммуницируются, и решения, которые принимаются государством, Верховным Главнокомандующим, это в первую очередь большая ответственность за жизнь каждого украинца, поэтому они не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или кем-то другим", - сказала вице-премьер.

Также Стефанишина добавила, что планирование в Вооруженных силах возможно при условии надлежащего обеспечения и наличия всех компонентов, связанных с тренировкой, мобилизацией и обеспечением воинов.

Вице-премьер-министр отметила, что заявления западных чиновников о снижении мобилизационного возраста в Украине лично воспринимает как желание снять ответственность за предыдущие договоренности.

"Поэтому, конечно, достаточно резко коммуницируем этот вопрос публично", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Напомним

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина проводила дискуссию с топ-чиновниками ЕС по снижению мобилизационного возраста в Украине. Она отметила неприемлемость такой позиции из-за отсутствия системы планирования и тренировки бригад.