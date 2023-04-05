Выставку "Футуромарення" представят в Таллинне

Выставка «Футуромаренье: Украина и авангард» представит новаторское художественное видение будущего, зародившееся в украинской исторической почве 1910-1920-х годов.

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«Выставка в Мыстецком арсенале завершилась накануне полномасштабного российского вторжения в Украину, которое в корне изменило мировой контекст. Поэтому в нынешнем проекте для Kumu несколько иной фокус с особым акцентом на самодостаточности украинской версии футуризма.

Футуристы 1920-х подчеркивали свою украинскую идентичность. После столетий российского доминирования вопрос национальной культурной отдельности они воспринимали особенно остро. Наш проект для Эстонии не только об искусстве. Он об Украине, ее наследии и идентичности. Это рассказ о себе от первого лица», — комментирует сокуратор выставки Ольга Мельник.

Детали

Экспозиция состоит из более 100 оригинальных работ.

Открытие выставки состоится в субботу, 8 апреля. Продлится она до 10 сентября.

Для украинских беженцев войны вход в музей бесплатный по документу, удостоверяющему гражданство.