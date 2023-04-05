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Виставку "Футуромарення" представлять у Таллінні

Виставку "Футуромарення" представлять у Таллінні

Київ • УНН

 • 1045676 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Нова версія виставки «Футуромарення», знайома відвідувачам та відвідувачкам Мистецького арсеналу, буде представлена в Художньому музеї KUMU у Таллінні з 8 квітня. Для українських біженців вхід до музею безкоштовний. Про це повідомили у Мистецькому арсеналі, пише УНН.

Виставка «Футуромарення: Україна і авангард» представить новаторське мистецьке бачення майбутнього, що зародилося в українському історичному підґрунті 1910-1920-х років. 

Цитата

«Виставка в Мистецькому арсеналі завершилася напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке докорінно змінило світовий контекст. Тому в нинішньому проєкті для Kumu дещо інший фокус із особливим наголосом на самодостатності української версії футуризму.

Футуристи 1920-х наголошували на своїй українській ідентичності. Після століть російського домінування питання національної культурної окремішності вони сприймали особливо гостро. Наш проєкт для Естонії не лише про мистецтво. Він про Україну, її спадщину та ідентичність. Це розповідь про себе від першої особи», — коментує співкураторка виставки Ольга Мельник.

Деталі

Експозиція складається з понад 100 оригінальних робіт. 

Відкриття виставки відбудеться у суботу, 8 квітня. Триватиме вона до 10 вересня.

Для українських біженців війни вхід до музею безкоштовний за документом, що посвідчує громадянство.

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